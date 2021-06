Sampdoria, Iachini in pole per la panchina. Nei giorni scorsi tentativo a vuoto con Pirlo

vedi letture

Novità importanti sul futuro della panchina della Sampdoria. Come riferito da Sky Sport, nella testa di Ferrero sarebbero in crescita le quotazioni di un ritorno di Beppe Iachini. La Samp incontrerà anche D'Aversa insieme a Osti e Pecini, con i quali c'è stato un riavvicinamento negli ultimi giorni, ma l'ex tecnico della Fiorentina sembra balzato definitivamente in pole. Nei giorni scorsi i blucerchiati avrebbero fatto anche un tentativo con Pirlo, in seguito al quale si è appurato come non ci fossero le condizioni per trovare un'intesa.