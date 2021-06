Sampdoria, pronto il ritorno di Giampaolo: oggi incontro fra Osti e Tinti

La Sampdoria è pronta a celebrare il ritorno di Marco Giampaolo. Oggi a Milano è in programma un incontro fra il ds doriano Carlo Osti e Tullio Tinti per impostare il ritorno del tecnico abruzzese. In questi giorni - scrive Tuttosport - sono stati tanti i contatti e le telefonate fra il tecnico e il presidente Massimo Ferrero. L'incontro di oggi sarà fondamentale per capire se il Torino, che ha ancora sotto contratto Giampaolo per un anno a 1,5 milioni, darà un aiuto per il pagamento dello stipendio dell'ex allenatore.