Sampdoria, rebus panchina: resiste la candidatura di Dionisi ma prende campo anche l'ipotesi Vieira

vedi letture

Massimo Ferrero sfoglia la margherita. Con la partenza di Claudio Ranieri, dopo l’ottima stagione culminata con il nono posto in classifica, la Sampdoria è a caccia ancora del tecnico a cui affidare la panchina per la prossima stagione. Tanti sono i nomi che sono gravitati attorno all’universo blucerchiato ma che poi non si sono concretizzati. Da Marco Giampaolo, che si accaserà al Sassuolo, a Vincenzo Italiano, che resta a La Spezia, passando per Giovanni Stroppa, che guiderà il Monza nel prossimo campionato di B, a Enzo Maresca, che invece allenerà il Parma. La rosa di nomi sembra essersi ristretta a due elementi: Alessio Dionisi e Patrick Vieira.

Il giovane Dionisi - In pole resta sempre il tecnico che ha guidato in Serie A l'Empoli vincendo l’ultimo campionato di Serie B. Dionisi è però ancora legato alla formazione toscana e per liberarlo il presidente Fabrizio Corsi esige un indennizzo che il numero uno della formazione ligure non intende pagare. Possibile che si possa inserire anche un giocatore all'interno dell’accordo ma certamente ne sapremo di più nei prossimi giorni quando il giovane tecnico ex Imolese e Venezia parlerà con la società azzurra per chiarire il futuro.

La sorpresa Vieira - Intanto la Sampdoria non vuole rischiare di rimanere con il cerino in mano. Il nome uscito nel fine settimana è quello di Patrick Vieira. L'ex centrocampista di Arsenal, Inter e Juventus non ha iniziato alla grande la sua carriera di allenatore. Dopo l'esperienza con il New York City, ha guidato senza grandi successi il Nizza, società da cui è stato esonerato, ma nonostante questo potrebbe essere un profilo gradito al presidente blucerchiato. Nei prossimi giorni potrebbe essere fissato un incontro per sondare il gradimento del tecnico transalpino e per giungere alla decisione definitiva.