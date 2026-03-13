Samuel: "Chivu sta facendo benissimo all'Inter. Occhio all'Atalanta, con Palladino è migliorata"

Walter Samuel, ex difensore dell'Inter, ospite nella sede nerazzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali nerazzurri:

“Vivo a Milano e spesso vedo l'Inter e la vivo da vicino: è sempre un piacere vedere tanti amici come Milito e passare del tempo con loro qui nella sede dell'Inter. Chivu sta facendo benissimo, ha una grande leadership e lo sta dimostrando. Abbiamo fatto il corso insieme, siamo amici: mi fa molto piacere vedere dove è arrivato, spero che riesca a ottenere i risultati che tutti ci aspettiamo".

Cosa serve per affrontare l'Atalanta?

"Serve tanta intensità, l'Atalanta è una squadra fisica che è migliorata tantissimo con Palladino, dovranno stare attenti, ma l'Inter dopo il nel derby vorrà vincere per allungare subito sulle inseguitrici. È una partita importante, ma l'Inter secondo me è in grado di poterla vincere"