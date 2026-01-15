TMW
Como-Milan, Walter Samuel in missione al Sinigaglia da vice-Scaloni per il Mondiale
Una partita imperdibile al Sinigaglia tra Como e Milan, per il recupero della 16a partita di Serie A. Per l'occasione c'è uno spettatore speciale a presenziare in tribuna: si tratta di Walter Samuel, vice allenatore del CT Lionel Scaloni dell'Argentina.
Una visita d'onore per l'ex difensore dell'Inter oggi collaboratore tecnico dell'Albiceleste, molto probabilmente presente questa sera per visionare da vicino la crescita di Nico Paz e Maxi Perrone. In ottica Mondiale. E non è la prima volta che presenzia in casa Como questa stagione.
