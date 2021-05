Sarà rivoluzione con Mou alla Roma: giovani e futuro. Ritroverà il pallino Kluivert?

vedi letture

Sarà rivoluzione in casa Roma anche per quanto riguarda la rosa, spiega oggi Il Tempo. La società cercherà giovani talenti da integrare in un progetto a lungo termine, con José Mourinho che è rimasto colpito dalla visione dei Friedkin. Non ha una corazzata ma ha la possibilità di intraprendere un percorso vincente per il futuro: tra i suoi pallini c'è anche Justin Kluivert che battezzò talento quando era all'Ajax. Potrebbe tornare se il Lipsia non dovesse riscattarlo e poi andrà valutato anche il futuro di Cengiz Under e di Alessandro Florenzi.