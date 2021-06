Sarai il futuro ct? De Zerbi: "Spero Mancini resti tanti anni, poi non lo so..."

Cosa vede nel suo futuro? E' una delle domande poste quest'oggi a Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, nel corso di una intervista rilasciata a 'Sky'. Questa la sua risposta: "Sono nervoso perché non abbiamo ancora concluso il mercato in entrata, spero di trovare la stessa sintonia che avevo coi giocatori a Sassuolo. Futuro in Nazionale? Spero che Mancini rimanga tanto, poi non lo so".