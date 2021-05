Sassuolo, Berardi: "Ce la metteremo tutta per l'Europa, poi tireremo le somme. Ora la Juve"

Tra i protagonisti del magico Sassuolo c'è sicuramente Domenico Berardi, oggi a segno nella vittoria in casa del Genoa. Ecco cos'ha dichiarato dopo il match a DAZN, riportate da SassuoloNews: "Le sensazioni sono positive. Sono soddisfazioni vincere su questi campi difficili. Ora cerchiamo di restare attaccati alla Roma e di raggiungerla per andare in Europa. Ce la metteremo tutta fino alla fine, poi tireremo le somme".

Quanta fiducia vi dà averla vinta così? Ora la Juve.

"La Juve è una grandissima squadra. La nostra identità è quella di giocare sempre bene contro ogni squadra e sono sicuro e convinto che faremo una grande partita. Oggi era difficile perché loro erano ancora in lotta per la salvezza, non era semplice, l'abbiamo interpretata bene".

Si sentiva più forte prima o adesso?

"Questa è un'annata bellissima per me. Sono cresciuto molto, sono maturato di più rispetto agli anni passati. L'obiettivo è continuare su questa strada, non fermarmi, migliorarmi e continuare così".

Il Sassuolo può fare come l'Atalanta?

"Noi ce la metteremo tutta per aprire questo ciclo dell'Europa. Ci teniamo molto. Sta a noi cercare di vincerle tutte e sperare in un passo falso della Roma".