Sassuolo, Dionisi: "Alla pari col Torino. Dovevamo giocare più da squadra e meno in verticale"

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, dopo la sconfitta contro il Torino in casa è intervenuto al microfono di Dazn: "Non possiamo pensare sempre di giocare per duelli offensivi. Oggi dovevamo giocare meno in verticale, più da squadra. Ma io ho visto una partita alla pari. Il Torino ripartiva bene, guadagnava campo velocemente già dal portiere. Noi non vogliamo farlo e non sappiamo farlo, per caratteristiche".

