Ufficiale Sassuolo, dopo Cinquegrano parte anche Leone: in prestito alla Casertana

Il Sassuolo si muove per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Fabio Grosso e ha regalato sin qui tre rinforzi importanti all'allenatore, andando a puntare sul difensore Sebastian Walukiewicz, sul centrocampista Ismael Koné e sull'esterno offensivo Alieu Fadera. Ma intanto si muove anche il mercato in uscita.

Nelle scorse ore il club neroverde ha ufficializzato anche due cessioni minori, cedendo due giocatori che non rientrano nei piani, quantomeno per l'immediato: Simone Cinquegrano è andato all'Inter e giocherà nella nuova formazione Under 23 nerazzurra, Kevin Leone invece è stato ceduto in prestito alla Casertana.

Ecco il comunicato ufficiale del club neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver concluso le seguenti operazioni in uscita: Simone CINQUEGRANO (Difensore, 2004) all’Inter in prestito con diritto di opzione. Kevin LEONE (Centrocampista, 2005) alla Casertana in prestito fino al 30 giugno 2026".