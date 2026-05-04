TMW Sassuolo, il ds Palmieri: "I numeri parlano per Grosso. Mercato? Ne parleremo a tempo debito"

Francesco Palmieri è stato uno dei protagonisti (e dei premiati) al Gran Galà del Calcio ADICOSP svoltosi questa sera a Roma. Queste alcune delle dichiarazioni più importanti da parte del Direttore sportivo del Sassuolo: "Anche quest'anno ci siamo strutturati per fare un buon campionato di Serie A, abbiamo dimostrato di avere una squadra competitiva. I giocatori si sono convinti di essere in una squadra forte e questo ci dà grande lustro. Anche quest'anno l'allenatore ha fatto un grandissimo lavoro e i giocatori hanno dimostrato di essere giocatori importanti facendo risultati incredibili".

Grosso è già pronto al salto di qualità? "Io penso che i risultati parlino per lui, in questi due anni ha dimostrato il suo grande valore regalando soddisfazioni. Penso e mi auguro che continui il suo percorso calcistico nel poter ambire a grande piazze, anche se continuo a dire che già facciamo parte di una grande società e siamo orgogliosi di questo".

Le pedine del Sassuolo chiacchierate sul mercato in vista dell'estate. "Noi in questo momento siamo concentrati sulla fine del campionato, speriamo di finirlo nel migliore dei modi perché darebbe ancora più lustro a questa annata bella. Poi sappiamo di avere giocatori di grande qualità, a tempo debito faremo le giuste considerazioni".

Berardi finirà la carriera nel Sassuolo? "Ha dei numeri spaventosi, un campione strepitoso e un ragazzo eccezionale. L'emblema di questa società e mi auguro possa continuare a lungo nel Sassuolo".