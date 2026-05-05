TMW Palmieri: "Berardi è un campione strepitoso. Mi auguro possa continuare a lungo nel Sassuolo"

"Anche quest'anno ci siamo strutturati per fare un buon campionato di Serie A, abbiamo dimostrato di avere una squadra competitiva. I giocatori si sono convinti di essere in una squadra forte e questo ci dà grande lustro". Francesco Palmieri, ds del Sassuolo, ha parlato così in occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP svoltosi nella serata di ieri a Roma: "Anche quest'anno l'allenatore ha fatto un grandissimo lavoro e i giocatori hanno dimostrato di essere giocatori importanti facendo risultati incredibili".

Oltre al futuro del tecnico Grosso, il dirigente neroverde si è soffermato brevemente anche sulle voci di mercato che vedono coinvolti tanti giocatori della squadra - Muharemovic su tutti - in vista dell'estate: "Noi in questo momento siamo concentrati sulla fine del campionato, speriamo di finirlo nel migliore dei modi perché darebbe ancora più lustro a questa annata bella. Poi sappiamo di avere giocatori di grande qualità, a tempo debito faremo le giuste considerazioni".

Berardi finirà la carriera nel Sassuolo? "Ha dei numeri spaventosi, un campione strepitoso e un ragazzo eccezionale. L'emblema di questa società e mi auguro possa continuare a lungo nel Sassuolo", ha concluso Palmieri in merito al giocatore ancora una vola protagonista nella fresca vittoria contro il Milan nell'ultimo turno di campionato.