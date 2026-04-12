Sassuolo, Pinamonti: "Gli applausi? Non me li aspettavo, vuol dire che qualcosa ho lasciato"

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato al termine della partita ai microfoni di Dazn: "Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta, sono stati più bravi di noi. Gli applausi all'uscita mi hanno fatto piacere, non me li aspettavo, Ero emozionato prima della partita, vuol dire che ho lasciato qualcosa".

Potete puntare all'Europa con gli stessi effettivi l'anno prossimo?

"Stiamo facendo grandi cose. A inizio anno nessuno si aspettava questo, magari manca qualcosa per fare uno step, ma le basi ci sono. Ci sono i presupposti per fare qualcosa di più".

Che Sassuolo hai ritrovato?

"Un Sassuolo con tanta voglia ed energia, anche perchè quando c'ero io siamo andati in B quindi c'è un senso di rivalsa. Siamo dispiaciuti perchè puntiamo sempre ai tre punti".