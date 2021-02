Sassuolo, Raspadori: "Il gioco di De Zerbi è particolare, si adatta perfettamente a noi attaccanti"

"Il gioco del mister è particolare, molto bello soprattutto per chi come me ha caratteristiche di un certo tipo, ci avvantaggia". Parla così Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ai Nero&Verde soffermandosi sul tecnico Roberto De Zerbi: "Il mister aiuta me e i compagni sotto ogni punto di vista, anche dal punto di vista motivazionale. Il suo pensiero e la sua filosofia di calcio - riporta sassuolonews.net - è molto adatta a uno come me e mi mette nelle condizioni di poter fare meglio".

Il ruolo delle punte nel calcio di De Zerbi? "Il calcio di mister De Zerbi devi capirlo, non devi avere solo delle qualità, non è semplice, è anche difficile. Per noi attaccanti è importante saper alternare le fasi, saper venire a cucire il gioco, saper andare in profondità, essere in grado di leggere i momenti della partita, non tutti i momenti sono uguali, avere la mente aperta".