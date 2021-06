Scaloni e l'Argentina italiana: "Palomino può darci tanto, Molina ha voglia, certezza Romero"

vedi letture

Nella lista dei convocati di Lionel Scaloni figurano tanti protagonisti della Serie A. Il CT argentino ne ha passati in rassegna alcuni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Romero l’avevamo già chiamato per le partite cancellate per il Covid, non è una sorpresa, la sua stagione si commenta da sola: ha avuto un miglioramento evidente. Palomino è un centrale mancino che ci serve, nell’Atalanta è stato tra i migliori, ha le idee chiare e può darci parecchio. Idem Molina: ha voglia, è giovane, viene da 5-6 mesi molto interessanti e gioca in una posizione dove cerchiamo ricambio".