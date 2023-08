Scamacca all'Atalanta e la delusione di Inzaghi: era in cima alle preferenze del tecnico dell'Inter

Ieri mattina Gianluca Scamacca aveva ribadito all’Inter la sua volontà di giocare la prossima stagione per Inzaghi, ma nel corso della giornata l’orientamento è cambiato, fino a far pendere la bilancia verso l’Atalanta. Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport, tornando sulla lunga giornata di ieri che ha portato l'attaccante italiano a scegliere Bergamo (leggi qui tutti i dettagli).

Il silenzio del West Ham era motivato: al club inglese andavano bene entrambe le proposte, essendo praticamente identiche al di là del fatto che i bonus proposti dall’Atalanta fossero più facilmente intascabili. Dunque l’ago della bilancia era nelle mani di Scamacca. E alla fine è stata decisiva la sua volontà, e non solo per l’ingaggio proposto dall’Atalanta (2,6 milioni di euro che con i bonus possono superare il tetto dei 3 milioni). Il club di Zhang - conclude La Gazzetta dello Sport - aveva carte importanti da giocarsi: la stima di Simone Inzaghi e il palcoscenico della Champions, rispetto all’Europa League garantita dell’Atalanta. Ma non è stato sufficiente, per la delusione dell’allenatore interista, che aveva messo proprio Scamacca in cima alle sue preferenze.