Scarpa d'Oro, Lewandowski va a un'altra velocità. Messi agguanta Cristiano Ronaldo

Imprendibile Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, con la tripletta realizzata al Werder Brema allunga ulteriormente nella classifica della Scarpa d'Oro 2020-21, riservata ai migliori marcatori dei campionati europei. Numeri impressionanti per il 32enne, arrivato a quota 35 reti in 25 partite. Il record di reti in una singola stagione, che resiste da 49 anni ed è stato realizzato da Gerd Muller (40 reti) sta per essere eguagliato. Lionel Messi intanto agguanta Cristiano Ronaldo al secondo posto mentre guadagna altre posizioni Erling Haaland, subito sotto il podio. Resiste in Top 10 Romelu Lukaku:

1. Robert Lewandowski (Bayern) 70 punti

2. Cristiano Ronaldo (Juventus) 46

2. Lionel Messi (Barcellona) 46

4. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 42

4. André Silva (Eintracht) 42

6. Kasper Junker (Bodo/Glimt) 40.5

7. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 40

8. Luis Suarez (Atlético) 38

8. Romelu Lukaku (Inter) 38

10. Amahl Pellegrino (Kristiansund) 37.5

10. Paul Onuachu (Genk) 37.5