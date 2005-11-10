Le scelte di Chivu raccontano una cosa inequivocabile: contro il Brugge l'Inter non può sbagliare

Dall'inizio con i migliori, con i titolarissimi. Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, dopo il turnover fatto contro il Parma sabato scorso in campionato al rientro dalla sosta, ha deciso di mandare in campo la formazione tipo in Champions, quella formata da giocatori che hanno nel proprio bagaglio esperienza e qualità assoluta. Un messaggio chiaro, che ci dice tanto, molto di più di quello che si potrebbe pensare.

L'Inter non può sbagliare

Un messaggio inequivocabile per la squadra ma anche e soprattutto per gli avversari: contro il Brugge l'Inter non può sbagliare. Sì, perché la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid non è un qualcosa che pesa particolarmente, visto il valore dell'avversario e la difficoltà, per chiunque, di giocare al Bernabeu, ma alla seconda giornata i nerazzurri avranno un solo risultato da andare a prendersi: la vittoria. Perdere o pareggiare non sono opzioni per chi vuole chiudere la League Phase tra le prime otto, per evitare i playoff che l'anno scorso sono costati l'eliminazione.

Le scelte di Chivu

Proprio per questo, come dicevamo, il tecnico rumeno ha scelto i titolarissimi, con Lautaro e Thuram insieme in attacco, Calhanoglu in regia e Barella con Zielinski a completare il reparto. Diouf a destra, Dimarco a sinistra e i rientranti Bastoni e Akanji in difesa, con Bisseck a completare la linea a tre davanti a Martinez. Non diciamo certo che gli altri non sarebbero stati all'altezza, ma Chivu voleva mandare un messaggio chiaro a tutti e lo ha dimostrato.