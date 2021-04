Scherzo o ammissione? Guardiola dopo PSG-City: "A volte mi manca una prima punta"

Che sia un’ammissione per qualcosa di diverso in futuro? Chissà. Ma Pep Guardiola, un po’ scherzando e un po’ no, dopo PSG-Manchester City ha così risposto ad una domanda sulla presenza di un attaccante di riferimento: “Se sento la mancanza di una prima punta in certe occasioni? A volte sì. Ma noi abbiamo un modo di giocare dove dobbiamo avere molto controllo del gioco. Se giochiamo con il PSG aperto, in contropiede con questi attaccanti di qualità non c'è niente da fare. Sono diecimila volte più forti di noi. Dobbiamo portare la partita ad un certo ritmo per cercare di sbloccarla. Io conosco bene la qualità dei nostri giocatori, possiamo fare contropiede quando pressiamo alti ma se dobbiamo fare una partita aperta con Neymar e Mbappé non c'è niente da fare. Contro il Bayern lo abbiamo visto: difendono bene e poi hanno un contropiede che ti ammazza. La differenza è che siamo stati più aggressivi senza palla negli ultimi dieci minuti del primo tempo e nel secondo tempo. Il primo tempo siamo stati non aggressivi, la nostra forza invece è quella”.