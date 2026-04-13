Schuurs: "Ecco perché ho risolto col Torino. Tre squadre di Serie A hanno chiesto info"

Hanno colpito le parole degli scorsi giorni pronunciate da Perr Schuurs, nell'intervista in cui il difensore olandese ex Torino raccontava la sofferenza provata nel vivere un infortunio che da pochi mesi ha finito per tenerlo lontano dai campi per quasi due anni, oltre alla risoluzione del contratto con i granata.

Emergono adesso nuove parole di Schuurs, intervistato dalla versione olandese di ESPN: "Ho fatto il primo intervento in Italia, è andato bene, ma dopo una settimana ho iniziato ad avere forti dolori al ginocchio. E da che avrei dovuto usare le stampelle per 4 settimane le ho tenute 4 mesi, ho finito per perdere molto tempo. Dicevano che il ginocchio stesse bene, andavo a fare la spesa e si gonfiava. Non puoi farmi credere che sia tutto a posto, così".

E ancora, spiega Schuurs: "Da qualche mese stiamo lavorando sulla causa, sul problema di fondo. Ero stato degli specialisti in artroscopia, avevano guardato solo il ginocchio. Due mesi fa ho fatto esami all'AMC di Amsterdam, lì è emerso che i tendini non funzionano correttamente. Ci vorrà tempo, però sono contento che il ginocchio non abbia subito danni".

Quindi Schuurs torna a parlare del percorso della sua carriera, ricordando che era stato vicino a trasferirsi all'Inter ("De Vrij sarebbe diventato il mio mentore") nel calciomercato estivo del 2023, aggiungendo però che avrebbe anche adesso dei nuovi interessamenti in Serie A: "Ho raggiunto un accordo con il Torino per risolvere il mio contratto a causa delle normative assicurative italiane, ma potrei tornare a essere titolare lì non appena sarò in forma. Anche Udinese, Fiorentina e Genoa si sono informate sulla mia situazione. Il vantaggio è che sono svincolato, ho solo bisogno di una squadra che abbia fiducia in me".