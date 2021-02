Scudetto thriller? La Juve si insinua tra le milanesi

vedi letture

Anche nella stagione in cui il discorso scudetto poteva sembrare un affare tutto meneghino con l’Inter diventata capolista insidiata soltanto dalla controparte rossonera, la corsa al titolo potrebbe invece riproporre il duello più acerrimo del nostro calcio, con la Juventus come terzo incomodo e con prospettive concrete di recitare un ruolo da protagonista.

I bianconeri hanno dato la consueta dimostrazione di forza contro il Crotone, ma non è certo un successo contro il fanalino di coda del campionato a creare questo genere di valutazione. La classifica propone i ragazzi di Pirlo a soli 4 punti di distanza da un Milan in aperta difficoltà, con una partita da recuperare contro il Napoli e con le evoluzioni che deriveranno dall’affaire tamponi di casa Lazio che potrebbe avere conseguenze anche sull’esito del pareggio di novembre proprio contro i bianconeri.

Certo, di contro c’è un’Inter che ha cambiato passo e che dal punto di vista non solo dei risultati, ma anche e soprattutto del gioco sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza. Tuttavia è anche vero che di recente proprio i bianconeri hanno estromesso Conte ed i suoi dalla Coppa Italia, e che per un beffardo scherzo del destino il prossimo faccia a faccia è calendarizzato alla penultima giornata di un campionato che ha tutte le sembianze di un vero e proprio thriller.