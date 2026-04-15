Sei sempre tu, Turpin: Atletico Madrid-Barcellona riporta a galla il fantasma di Bosnia-Italia

Clement Turpin finisce nuovamente in una bufera di critica internazionale. Stavolta si parla dell'arbitraggio del ritorno dei quarti di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona. A scatenare la furia dei blaugrana è stato il cartellino rosso diretto mostrato a Eric Garcia per un fallo su Sorloth, lanciato a rete. La decisione, presa in collaborazione con il VAR Brisard, è stata ritenuta eccessiva da parte del club catalano, che invece condivideva la sola ammonizione. Ma la rabbia dei tifosi del Barça ha trovato una connessione con il malumore palesato dai tifosi italiani che hanno assistito alla sfida del Metropolitano, ricollegando l'episodio alla Nazionale.

Zenica fa male

Le critiche rivolte a Turpin nascono da un giudizio per nulla allineato rispetto a quanto accaduto soltanto due settimane prima durante la sfida tra Bosnia-Erzegovina e Italia. In quel match, nei tempi supplementari della finale play-off Mondiale a Zenica, Muharemovic aveva steso Palestra con una dinamica quasi identica a quella di Eric Garcia. Eppure, sempre con Brisard in sala VAR, Turpin decise di graziare il difensore bosniaco solo con il giallo. E senza essere richiamato al monitor. Il confronto tra i due episodi ha riaperto polemiche e generato indignazione.

La rabbia di Raphinha

Al triplice fischio, lasciato il campo del Metropolitano, il Barcellona ha alzato la voce per quanto accaduto. In particolare Raphinha, che in zona mista ha accusato l'arbitro francese di una direzione di gara "molto carente". "Siamo stati derubati", ha puntato il dito contro l'Atletico Madrid ai microfoni di TNT Sports. Così come verso la terna arbitrale, per aver usato un metro di giudizio a senso unico e in favore dei colchoneros. Atletico Madrid.