Sensi: "Avevo pensato di smettere. Futuro? Potrei dire la mia anche ad altissimi livelli"

Stefano Sensi, centrocampista attualmente in forza all'Anorthosis, formazione che milita nel campionato cipriota, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato di aver pensato di appendere gli scarpini al chiodo: “Sì, è vero, ma mia moglie mi ha convinto ad andare avanti e a non gettare la spugna. Tornassi indietro, avrei cercato subito un mental coach: tre anni fa ne ho trovato uno e oggi non posso farne a meno. Pensateci: ti fai male svariate volte, torni ad allenarti e hai sempre paura di un nuovo infortunio. Oppure succede il contrario, spingi troppo perché vuoi tornare al top e magari rimedi uno strappo. Serve il giusto equilibrio. I mental coach sono importanti, però i calciatori devono abituarsi a fidarsi di loro”.



Nel 2021 Mancini la voleva nella Nazionale che poi vinse l’Europeo giocando benissimo e battendo ai rigori Spagna e Inghilterra. Anche lì, però, fu costretto a dare forfait.

“Gli devo tantissimo. La Nazionale non è per tutti ma Mancini mi ha convocato quando ero ancora al Sassuolo. Mi schierò titolare al posto di Jorginho, sentivo la sua fiducia. Purtroppo, mi infortunai durante l’ultima giornata di campionato, però il ct mi disse di andare comunque a Coverciano per provare a unirmi al gruppo. Non sono riuscito a recuperare e non ho vinto l’Europeo. Eppure, proprio in quel momento, sono riuscito a svoltare”.

Come?

“Stavo parlando della mia situazione con alcuni amici e sentii nominare 'Il punto vincente', il libro in cui Djokovic spiega quanto ha sofferto e come è riuscito a risolvere i suoi problemi fisici. L’ho comprato e, leggendolo, mi sono rivisto in lui e ho cominciato a imitarlo. Mangiavo solo cibi senza glutine e lattosio, evitavo gli zuccheri. Nel giro di poco tempo mi sono sentito in forma e, in effetti, gli infortuni sono diventati molto meno frequenti”.

Il “what if” viene da sé: senza gli infortuni, oggi Sensi dove sarebbe?

“È difficile da dire, sono successe tante cose. Magari al Barcellona o al Manchester City, oppure ancora all’Inter”.

E pensa di essere ancora in tempo per tornare così forte?

“La qualità non sparisce da un giorno all’altro, quindi credo di sì. Ora mi sento bene e gioco con continuità, credo che potrei dire la mia anche ad altissimi livelli”.