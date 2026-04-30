Sensi: "Senza infortuni magari sarei al Barcellona, al Manchester City o ancora all'Inter"

Stefano Sensi non è mai riuscito a esprimersi con continuità negli ultimi anni a causa dei continui infortuni che lo hanno perseguitato. Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua avventura all'Inter, spiegando come il primo mese sia stato incredibile per lui, anche se non capiva cosa stesse succedendo: "Se ripenso alla partita contro il Barcellona mi vengono i brividi. Ho dato spettacolo nel Camp Nou di Xavi e Iniesta, è stato il momento più bello della mia carriera".

Sensi è umile, ma sa anche quello che era il suo valore e quindi non ha timore nel dire che avrebbe potuto giocare nei blaugrana o nel Manchester City, che a quei tempi lo seguivano: "Dopo 4 giorni mi feci male, sembrava un infortunio come un altro, ma poi ho avuto altri problemi. Una situazione surreale che è andata avanti per un anno e mezzo".

Sensi si sente ancora in tempo per tornare a essere forte e addirittura racconta di essersi fatto ispirare dal libro di Novak Djokovic per riprendersi nel momento in cui pensava di smettere: "Mia moglie mi ha dato la forza per non gettare la spugna. Senza i problemi fisici magari sarei al Barcellona, al Manchester City o ancora all'Inter". Oggi invece veste la maglia dell'Anorthosis.