Sensi ricorda il trasferimento all'Inter: "Tremavo quando il mio agente mi passò Ausilio"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista Stefano Sensi ha ripercorso anche il suo trasferimento all'Inter dell'estate 2019: "La chiamata dell'Inter? Un momento importante per me. Era il passaggio ad una grande squadra, era l'Inter. Io venivo dal Sassuolo e tra l'altro da un paesino molto piccolo. Mi sono sentito molto orgoglioso e molto fiero di ciò che avevo fatto. Tremavo quando mi ha chiamato il mio procuratore per passarmi Ausilio", le dichiarazioni del giocatore oggi in forza all'Anorthosis.

Senza infortuni oggi dove sarebbe Sensi? "È difficile da dire, sono successe tante cose. Magari al Barcellona o al Manchester City, oppure ancora all’Inter", ha risposto sempre alla rosea il classe 1995.

I numeri stagionali di Sensi

In totale, con la maglia dei nerazzurri, Sensi ha collezionato 57 presenze e 4 reti, venendo fermato appunto da numerosi problemi fisici.