Sensi può andare alla Samp dopo la Coppa Italia. E l'Inter potrebbe non sostituirlo

Stefano Sensi è sempre più vicino a salutare l'Inter, con la Sampdoria che nelle ultime ore ha fatto passi in avanti importanti per arrivare al prestito dell'ex Sassuolo. L'operazione, scrive Tuttosport, dovrebbe vedere la fumata bianca nei prossimi giorni, subito dopo la sfida di Coppa Italia che i nerazzurri giocheranno domani sera contro l'Empoli. L'intenzione dell'Inter, spiega il quotidiano, è quella di non cercare un sostituto del centrocampista sul mercato, a patto ovviamente che non ci siano altre uscite nel ruolo (leggi Vecino). Marotta e Ausilio, come noto, continuano invece la ricerca di un vice Perisic.