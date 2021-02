"Senza fiducia me ne sarei già andato". Rivedi le parole di Gattuso dopo Napoli-Juventus 1-0

"Se avevo l'1% che la squadra non stava con me stavo ancora qua? Io già me n'ero andato a casa. Qualcuno pensa che ho cominciato l'anno scorso a fare l'allenatore, non è così. Non mi infastidisce che si dica che sono scarso o che sbaglio qualcosa, ma non si deve entrare nel personale. Anche giornali importanti lo hanno fatto, se è così non lo accetto". Così il tecnico del Napoli Rino Gattuso dopo la vittoria con la Juventus.

