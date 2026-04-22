Sepe verso Parma-Pisa: "Spero la decida Nicolussi, un giocatore fortissimo"

Luigi Sepe, portiere attualmente svincolato, è uno dei doppi ex della sfida fra Parma e Pisa che si giocherà sabato 25 aprile al Tardini. Queste le sue parole a ParmaLive in vista del match: "Il Parma deve fare la solita partita attenta e deve cercare di sfruttare ogni situazione per fare gol. Deve essere bravo a non subire gol perché altrimenti la gara può andare su un canale sbagliato. I crociati devono ricordarsi che la partita dura 90 minuti: si può fare gol al primo minuto e si può fare gol al novantesimo minuto. La cosa importante è portare a casa i tre punti”.

Un giocatore per parte tra Parma e Pisa che potrebbe essere decisivo nella partita di sabato?

“Per quanto riguarda il Parma, mi auguro che non sia Suzuki, altrimenti vorrebbe dire che il Parma ha sofferto. Mi auguro che possa essere decisivo Nicolussi Caviglia. Per quanto riguarda il Pisa, mi auguro che Semper debba fare gli straordinari ma che alla fine subisca gol, magari proprio da Nicolussi Caviglia”.

Lei ha giocato con Hans, anche a Parma.

“Altro giocatore fortissimo, sfortunatissimo con noi perché si ruppe il ginocchio dopo poche partite. Però io ho avuto anche il piacere di giocare con lui a Salerno per sei mesi e posso dire che è un giocatore fortissimo. Gli auguro tanto bene e soprattutto gli auguro una carriera da qui in avanti senza infortuni visto che ha sofferto già tanto”.