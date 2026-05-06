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Sepe: "Conte allenatore eccezionale, mi auguro possa restare a Napoli. E su Sarri..."

Sepe: "Conte allenatore eccezionale, mi auguro possa restare a Napoli. E su Sarri..."TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Andrea Piras
Oggi alle 12:37Serie A
Andrea Piras
Pausa Caffè
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L'ex portiere del Napoli Luigi Sepe ha parlato ai microfoni di Radio TuttoNapoli della formazione partenopea e della possibilità di Sarri di sostituire Conte in panchina: "Conte è un allenatore eccezionale e mi auguro che possa restare a Napoli. Sarri però è un allenatore affermato, bravissimo, conosciamo tutti le sue qualità. Sicuramente farebbe bene al Napoli e al calcio italiano".

L'ex estremo difensore racconta poi gli allenamenti dell'attuale mister della Lazio: "Facevamo partite a un tocco dove non potevi sbagliare nulla. Lì ti rendevi conto della qualità, della mentalità e della fiducia che c’erano in quel gruppo. Entrava uno, usciva un altro ed era sempre la stessa musica. Il rapporto fra Sarri e i portieri? Le richieste sono sempre state le stesse, dall’Empoli al Napoli fino alla Lazio. La sua idea di calcio non è mai cambiata. Con un portiere come Milinkovic-Savic, molto bravo con i piedi, Sarri potrebbe sviluppare il suo gioco nel migliore dei modi".

Infine un commento su Meret diventato riserva: "Si soffre tantissimo, soprattutto quando non dipende da te. Ho vissuto situazioni simili e non è facile da accettare. In quei casi aspetti soltanto che finisca la stagione per ripartire. Tecnicamente non vedo Milinkovic superiore a Meret. Lo vedo più forte nel comandare la difesa e nel gioco coi piedi. Alex invece sbaglia pochissimo ed è molto forte tecnicamente".

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