Sepe: "Il 91% degli italiani vorrebbe Conte ct, il 9% Thiago Motta. A me piace Allegri"

Il portiere Luigi Sepe è intervenuto nelle scorse ore a Radio CRC e ha parlato di vari temi legati al Napoli, squadra in cui ha fatto il settore giovanile e poi esordito da professionista nel 2009. Come prima cosa, ha parlato del suo presente e del suo futuro, dato che è attualmente svincolato: "Mi godo la fine di questo anno. Dopo di che, vedrò cosa farò per il prossimo anno".

Quindi Sepe passa all'analisi del Napoli attuale, prendendo una posizione chiara: "Io non capisco tutte queste polemiche contro Antonio Conte: fa l'allenatore da 20 anni ad altissimi livelli, tutti eppure discutono della sua preparazione. L'anno scorso c'erano pochi infortuni ed era buono, oggi non lo è più? Ricordiamoci che l'Inter era la favorita e il Napoli, comunque, è secondo".

Quindi viene chiesto a Sepe di dare un voto alla stagione del Napoli: "In campionato il Napoli è stato da 9, in Champions gli dò 5 e mezzo. Nonostante ciò, io mi tengo Antonio Conte tutta la vita sulla panchina del Napoli. Ad oggi, però, la maggior parte degli italiani è a favore di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale. Se in Italia si facesse un referendum il 91% degli italiani si esprimerebbe in favore del ritorno di Conte, mentre il restante 9% per Thiago Motta".

E ancora, aggiunge Sepe sempre a proposito del miglior selezionatore possibile per la Nazionale italiana: "Mi piace Massimiliano Allegri come candidato a rivestire il ruolo di commissario tecnico. In questo momento in Italia dobbiamo perseguire il risultato in modo da arrivare tranquilli sia all’europeo che al mondiale. Diversamente la vedo su Baldini che è una scelta giovane e che varrebbe a dire che ripartiremo dai giocatori giovani e da un progetto diverso".

Conclusione per Sepe sugli attuali portieri del Napoli: "Preferisco Meret a Milinkovic-Savic, ma devo essere onesto: il serbo ha fatto davvero un'ottima stagione! Ha fatto anche i suoi errori, ma nel complesso ha difeso bene la porta del Napoli. Io preferisco Meret perché con lui in porta il Napoli ha vinto due scudetti e una supercoppa. Dopo di che, l’allenatore li vede tutti i giorni e decide chi impiegare tra i pali".