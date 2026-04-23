Sepe sulla corsa scudetto: "Brava l'Inter, ma il Napoli era la favorita e ha qualche demerito"

Il portiere Luigi Sepe, intervistato da ParmaLive.com, ha commentato la lotta scudetto tra Napoli e Inter, sottolineando l'incapacità degli azzurri di Conte di mantenere le aspettative durante la stagione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Il Napoli è partito con i favori del pronostico e doveva lottare per vincere lo scudetto. Si sa che l'Inter è una squadra fortissima e diciamo che non c'è riuscito. Ad oggi, al 90% lo scudetto è dell'Inter. Brava l'Inter e un po' di demerito del Napoli".

Sepe ha poi elogiato anche il campionato del Parma, altra sua ex squadra: "Il Parma, essendo una squadra giovane, quando ha giocato contro le big, lo ha fatto in modo spensierato. Poi ha comunque dei giocatori forti e quando è così può succedere di tutto all’interno di un campionato. Il Parma è riuscito a fare risultato sia all’andata che al ritorno contro il Napoli, ha vinto a San Siro contro il Milan… Questo fa capire che il club ha giocatori giovani, forti che danno l’idea della spensieratezza di questo club".