Focus TMW Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 32 giornate: Calhanoglu nuovo re

Cambia la classifica dei centrocampisti di Serie A: Zielinski crolla dal primo al quarto posto e cede lo scettro al compagno di squadra Calhanoglu. Torna in graduatoria Nico Paz, direttamente al numero 2. Si rivede Barella, in quinta posizione. Escono Rabiot e Yildiz. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (21)

2. Nico Paz (Como) 6.45 (31)

3. Martin Baturina (Como) 6.45 (19)

4. Piotr Zielinski (Inter) 6.44 (24)

5. Nicolò Barella (Inter) 6.40 (29)

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SERIE A - 32ª GIORNATA

Roma - Pisa 3-0

3', 43' e 52' Malen

Cagliari - Cremonese 1-0

63' Esposito

Torino - Hellas Verona 2-1

6' Simeone (T), 38' Bowie (H), 50' Casadei (T)

Milan-Udinese 0-3

27' aut. Bartesaghi, 37' Ekkelenkamp, 71' Atta

Atalanta - Juventus 0-1

48' Boga

Genoa - Sassuolo 2-1

18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban

Parma - Napoli 1-1

1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)

Bologna - Lecce 2-0

26' Freuler, 90' + 2 Orsolini

Como - Inter 3-4

36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' e 49' Thuram (I), 58' e 72' Dumfries (I), 89' rig. Da Cunha (C)

Fiorentina - Lazio 1-0

28' Gosens

CLASSIFICA

1. Inter 75

2. Napoli 66

3. Milan 63

4. Juventus 60

5. Como 58

6. Roma 57

7. Atalanta 53

8. Bologna 48

9. Lazio 44

10. Udinese 43

11. Sassuolo 42

12. Torino 39

13. Genoa 36

14. Parma 36

15. Fiorentina 35

16. Cagliari 33

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Paz e Douvikas (Como)

10 reti: Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)