Serie A, la classifica aggiornata: che assist per l'Inter, Napoli ora a -6 con una partita in più
Buone notizie per l'Inter dalla partita delle ore 15 della domenica per la 32^ giornata di Serie A, perché l'1-1 del Napoli a Parma permette ai nerazzurri di affacciarsi con maggior serenità alla sfida di questa sera sul campo del Como. Adesso gli azzurri di Conte inseguono a 6 punti con una gara in più. I ducali invece aggiungono un punto in cascina, riprendendo il Genoa a quota 36 punti, a +9 sulla zona retrocessione.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 66 (32)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (32)
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 36 (32)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
I MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Malen (Roma), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)