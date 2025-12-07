Serie A, la classifica aggiornata: Cremonese sempre più vicina alla zona Europa
Col successo nel lunch match, la Cremonese si porta a quota 20, a metà strada per centrare la famigerata quota salvezza. Ma cuò che salta veramente all'occhio è vedere come la neopromossa sia in questo momento a tre punti da un'ipotetica qualificazione in Conference League. I grigiorossi non vincevano una partita casalinga dal 29 agosto, 3-2 al Sassuolo. Lecce che conosce la sua quarta sconfitta consecutiva. Di seguito la classifica aggiornata e il quadro della 14ª giornata di Serie A.
Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce 2-0
53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria
Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 30
2. Milan 28
3. Napoli 28
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Cremonese 20
10. Lazio 18
11. Udinese 18
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 9
20. Fiorentina 6
MARCATORI
7 reti: Lautaro Martinez (Inter)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calanoglu (Inter)
5 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)