Serie A, la classifica aggiornata: Cremonese sempre più vicina alla zona Europa

Col successo nel lunch match, la Cremonese si porta a quota 20, a metà strada per centrare la famigerata quota salvezza. Ma cuò che salta veramente all'occhio è vedere come la neopromossa sia in questo momento a tre punti da un'ipotetica qualificazione in Conference League. I grigiorossi non vincevano una partita casalinga dal 29 agosto, 3-2 al Sassuolo. Lecce che conosce la sua quarta sconfitta consecutiva. Di seguito la classifica aggiornata e il quadro della 14ª giornata di Serie A.

Sassuolo - Fiorentina 3-1

9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)

Inter - Como 4-0

11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

Hellas Verona - Atalanta 3-1

28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)

Cremonese - Lecce 2-0

53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria

Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)

Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 30

2. Milan 28

3. Napoli 28

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Cremonese 20

10. Lazio 18

11. Udinese 18

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6