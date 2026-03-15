Serie A, la classifica aggiornata: il Como batte la Roma e si riprende il quarto posto
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Rimonta storica del Como, che dopo essere andato in svantaggio nel primo tempo ribalta la Roma nella ripresa e manda un segnale chiaro a tutto il campionato: adesso gli uomini di Cesc Fabregas sono infatti quarti in classifica con 54 punti. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per il 29° turno:
Inter 68 (29 partite giocate)
Milan 60 (28)
Napoli 59 (29)
Como 54 (29)
Juventus 53 (29)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Sassuolo 38 (29)
Lazio 37 (28)
Udinese 36 (29)
Parma 34 (29)
Genoa 33 (29)
Torino 33 (29)
Cagliari 30 (29)
Lecce 27 (29)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)
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