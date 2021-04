Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta batte e supera la Juve, la Lazio sogna l'Europa

Vittoria a dir poco preziosa per l'Atalanta, che allo scadere del big match casalingo infilza la Juve battendola e superandola al terzo posto. In chiave salvezza goleada del Bologna contro lo Spezia, mentre la Lazio vince per 5-3 contro il Benevento e si mantiene in piena lotta Champions/Europa League.

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo le tre gare delle 15 e in attesa di Torino-Roma e Napoli-Inter:

Inter 74*

Milan 66

Atalanta 64

Juventus 62

Napoli 59*

Lazio 58*

Roma 54*

Sassuolo 46

Verona 41

Sampdoria 39

Bologna 37

Udinese 36

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Torino 27**

Cagliari 25

Parma 20

Crotone 15

* Una partita in meno

** Due partite in meno