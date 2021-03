Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter si porta a +9 sul Milan, squillo salvezza del Parma

L'Inter batte in trasferta il Torino, il Parma supera in casa la Roma: due vittorie fondamentali, la prima in chiave Scudetto e la seconda per la lotta salvezza. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime due gare valide per il 27° turno:

Inter 65

Milan 56*

Juventus 52**

Atalanta 52

Roma 50

Napoli 47**

Lazio 46*

Sassuolo 39*

Verona 38

Udinese 33

Sampdoria 32

Bologna 31

Fiorentina 29

Genoa 28

Spezia 26

Benevento 26

Cagliari 22*

Torino 20**

Parma 19

Crotone 15

* Una partita in meno

** Due partite in meno