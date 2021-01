Serie A, la classifica aggiornata: Milan campione d'inverno, Inter seconda. Roma a -6 dalla vetta

Nonostante la sconfitta contro l'Atalanta, il Milan è campione d'inverno. L'Inter non riesce infatti ad aver ragione dell'Udinese (0-0 alla Dacia Arena) e resta dunque al secondo posto. 43 i punti per i rossoneri, due in più dell'Inter. Al terzo posto si riaffaccia a sorpresa la Roma a 37 (solo 6 in meno rispetto al primo posto), mentre al quarto sale l'Atalanta a 36. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 43*

Inter 41*

Roma 37*

Atalanta 36*

Napoli 34**

Juventus 33**

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 22*

Bologna 20

Fiorentina 18

Udinese 18*

Spezia 18*

Genoa 15

Cagliari 14

Torino 14*

Parma 13

Crotone 12

* = Una partita in più

** = Una partita in meno