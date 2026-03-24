Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 i giocatori squalificati dopo la 30^ giornata
Ecco le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le gare valide per la 30esima giornata di Serie A. Sono stati squalificati per un turno di campionato Davis (Udinese), Dossena (Cagliari), Troilo (Parma), Carlos Augusto (Inter).
Entrano nella lista dei diffidati invece Maripan (Torino), Ze Pedro (Cagliari), Hien (Atalanta), Kamara (Udinese) e Kean (Fiorentina).
Staff e dirigenti - Calciatori a parte, squalifica di una giornata per Emanuele Mancini (collaboratore tecnico di De Rossi al Genoa) "per avere, all'8° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". Una giornata di squalifica anche per Alessio Cracolici (team manager del Parma) "per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica".
Due invece le società sanzionate:
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di plastica di vario genere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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