Serie A, più Bologna che Hellas nei primi 45 minuti: decide il gol di Orsolini

Ritmi intensi al Dall’Ara in avvio con le due squadre che si affrontano a viso aperto e cercano di sbloccare subito la gara anche se nei primi dieci minuti si registra una sola parata – Silvestri facile su Barrow – da parte degli estremi difensori. Al 16° l’azione che sblocca il match: lancio profondo per Orsolini che calcia di prima intenzione appena dentro l'area trovando la respinta di Silvestri. Sul pallone arriva Soriano per primo che si allarga alla ricerca del tiro trovando invece il rigore per il tocco del portiere in uscita bassa. Sul dischetto va Orsolini che trasforma con freddezza spiazzando Silvestri. L’Hellas appare frastornata e il Bologna prova ad approfittarne per piazzare un uno-due che sarebbe micidiale, ma la difesa riesce a chiudere prima che gli attaccanti rossoblù facciano male negli ultimi 20 metri. La risposta dell’Hellas arriva al 25° con uno scambio sulla sinistra che libera Dimarco al cross: il pallone teso in mezzo viene messo in corner da Djiks. I veronesi chiudono in crescendo, ma senza portare gravi pericoli alla porta di Skorupski.