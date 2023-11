Servette-Roma, le formazioni ufficiali: Mourinho si affida a Lukaku-Dybala, Cristante in difesa

Un punto per festeggiare il passaggio del turno. Tre per avvicinarsi al primo posto e non passare dai playoff. La Roma scende in campo alle 21 contro il Servette per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League.

Cristante in difesa

José Mourinho si affida in attacco a Dybala e Lukaku mentre sulle corsie spazio a Celik da una parte ed El Shaarawy dall’altra. A centrocampo con Paredes giocano Bove e Aouar mentre in difesa davanti a Svilar una difesa a tre con Llorente, Cristante e Ndicka.

Le scelte del Servette

René Weiller schiera la sua squadra con un 4-4-2 con Kutesa e Bedia al centro dell’attacco mentre le corsie laterali sono percorse da Stevanovic e Bolla. A centrocampo spazio a Cognat e Ondoua mentre in difesa davanti a Frisck ci sono Tsunemoto, Rouiller, Severin e Baron.

Servette (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic, Cognat, Ondoua, Bolla; Kutesa, Bedia.

Roma (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.