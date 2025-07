Ufficiale Ablie Jallow è un nuovo giocatore del Servette: il gambiano lascia il Metz

Il Servette ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Ablie Jallow, centrocampista offensivo della nazionale gambiana che ha firmato un contratto fino al 2028 con il club ginevrino.

Jallow, 26 anni, arriva dal Metz, dove ha militato per diverse stagioni, contribuendo in modo significativo alla promozione in Ligue 1. Dotato di grande creatività e capacità di accelerazione, il giocatore si è messo in luce anche a livello internazionale con la nazionale del Gambia, trascinandola fino ai quarti di finale nella Coppa d’Africa 2021. Capace di agire sia sulle corsie laterali che come trequartista, Jallow porterà al Servette qualità offensive, esperienza e duttilità tattica. Indosserà la maglia numero 30 con i Grenat.

Il club svizzero ha accolto con entusiasmo il nuovo innesto e ha espresso i migliori auguri per la sua avventura sotto i colori del Servette: "Benvenuto Ablie, e in bocca al lupo per questa nuova sfida", si legge sul sito ufficiale.