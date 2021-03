"Serviva di più". L'amarezza di Inzaghi dopo il ko con la Juve, il video delle parole

Simone Inzaghi non è soddisfatto del ko contro la Juventus. Per come è arrivato e maturato, soprattutto: il tecnico della Lazio ha spiegato che "serviva la gara perfetta per vincere", nel corso di un'intervista a Sky Sport. Questo il video della chiacchierata con la pay tv proposto in collaborazione con Tuttomercatoweb.com dopo il 3-1 maturato ieri sera allo Stadium di Torino.