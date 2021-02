Sfoltimento e un rinforzo in difesa: tutti gli affari della Lazio nel mercato invernale

Sfoltire e poi rinforzare all’ultimo la difesa. La Lazio è stata a lungo protagonista del mercato e dei relativi rumor, anche per un affare saltato: da inizio gennaio si sono infatti rincorse indiscrezioni sul possibile addio di Felipe Caicedo, richiesto da tanti e infine rimasto alla corte di Simone Inzaghi, che nel frattempo ha anche sostanzialmente rinnovato il proprio contratto con i biancocelesti. Di movimenti sulle punte, in sostanza, poco o nulla. Tanti in uscita, verso Salerno ma non solo, per alleggerire il roster a disposizione dell’ex attaccante.

Un difensore all’ultimo. Così, sono stati i fatti a spingere l’Aquila sul calciomercato. Nello specifico, l’infortunio di Luiz Felipe ha costretto Igli Tare a cercare un rinforzo in difesa (dove peraltro al fotofinish è uscito anche Vavro, in Spagna all’Huesca) .Tanti i nomi sondati, alla fine è arrivato Mateo Musacchio dal Milan: finito ai margini del progetto di Pioli, il centrale si è subito reinventato anche in una difesa a tre e toccherà a lui il compito di non far mancare il compagno, con l’obiettivo di diventare un titolare nel lungo periodo. In ottica futura, praticamente blindato il serbo Kamenovic, destinato ad arrivare a Roma a fine stagione.

Le operazioni in entrata

Mateo Musacchio (D) (Milan) DEF

Le operazioni in uscita

Denis Vavro (D) (Huesca) PRE

Andreas Karo (D) (Marítimo) PRE

Silvio Proto (P) SVI

Davide Di Gennaro (C) (Cesena) DEF

Sofian Kiyine (C) (Salernitana) PRE

Bobby Adekanye (A) (ADO Den Haag) PRE

Riza Durmisi (D) (Salernitana) PRE