Shakhtar Donetsk, Stepanenko: "Devo tanto a Fonseca. Mkhitaryan super professionista"

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport il capitano dello Shakhtar Donetsk Taras Stepanenko ha parlato anche di Paulo Fonseca, suo ex allenatore e ora avversario in Europa League: "Fonseca ha portato tante piccole cose. A me ad esempio ha insegnato la postura nell’attesa del pallone, o dell’avversario. Inoltre mi ha convinto che potevo valorizzare la fase offensiva oltre a difendere. Con lui ogni giocatore ha un compito preciso, e gli attaccanti vanno molto dentro al campo".

Una battuta anche sul suo ex compagno Mkhitaryan

"Se io sono un professionista, lui è un super professionista. Per questo ha raggiunto risultati straordinari anche in Germania e in Inghilterra. Siamo cresciuti insieme, dopo il sorteggio ci siamo sentiti e gli ho chiesto la maglia".