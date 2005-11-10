Il quasi sì di Glasner, i dubbi di Rangnick: il punto sulla situazione del Milan

Il nuovo allenatore del Milan dovrebbe essere Oliver Glasner. Il condizionale è d'obbligo: con l'attuale proprietà del Milan, nulla può essere certo. Almeno fino all'ufficialità. Non ci sono ancora i crismi, ma tutto lascia pensare che l'austriaco, ex allenatore del Crystal Palace con cui ha appena vinto la Conference League, siederà sulla panchina rossonera firmando un biennale a quasi 5 milioni di euro a stagione.

I dubbi di Rangnick

Il sì di Glasner dovrebbe arrivare anche senza la garanzia di avere Ralf Rangnick come direttore tecnico. Il ct dell'Austria, infatti, non ha ancora sciolto i suoi dubbi, soprattutto legati all'autonomia che avrebbe da dirigente del Milan sul mercato e sulle scelte sportive del club. Secondo il quotidiano austriaco Wiener Zeitung, è però proprio qui che nascono i dubbi di Rangnick il quale non è così convinto che tutte le promesse fatte dal Milan verranno mantenute e che si possa fidare totalmente del club che è circondato da numerose figure influenti. Rangnick nutre forti dubbi e non è convinto che tutte le promesse verranno mantenute. L'ex Lispia e Salisburgo ha dato un ultimatum al Milan: se non saranno soddisfatte tutte le condizioni entro la fine di questa settimana l'affare salta. Saranno Cardinale e Ibrahimovic a dover decidere, anche abbastanza in fretta magari.