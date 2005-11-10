Alcione Milano, torna il portiere Raffaelli. Nuovo prestito dal Bologna per il 2005
Il portiere Francesco Raffaelli proseguirà la sua esperienza con la maglia dell’Alcione Milano dove aveva giocato già nella seconda metà della scorsa stagione dopo i primi mesi nell’Ospitaletto Franciacorta. Il classe 2005, come si legge sui canali social del club lombardo, torna in prestito dal Bologna fino al termine della stagione.
La nota dell’Alcione su Raffaelli
La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver trovato l’accordo con il Bologna per il prestito, con opzione per il riscatto, del calciatore Francesco Raffaelli, per la stagione 26/27.
Arrivato all’Alcione a gennaio scorso, dopo un importante percorso di crescita tra Grosseto ed Ospitaletto, Francesco continuerà a mettere il suo talento e la sua determinazione a disposizione di mister e compagni per le sfide del nuovo campionato. A Francesco va l’in bocca al lupo della società per questa seconda stagione sportiva in maglia Orange.