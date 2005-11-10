Ufficiale Due fratelli, una maglia: il Forlì riunisce Federico e Filippo Valentini. La nota

Federico, difensore centrale, arriva dal Cesena a titolo definitivo. Filippo, centrocampista, torna in biancorosso dove aveva giocato già in passato

Il Forlì ha riunito i gemelli Valentini: il club biancorosso ha infatti annunciato l'arrivo del difensore centrale Federico dal Cesena, a titolo definitivo con percentuale sulla rivendita, e il ritorno del centrocampista Filippo. Questo il comunicato sui due classe 2005:

Due fratelli, un'unica maglia.

Da questa stagione, Federico e Filippo Valentini condivideranno l'avventura in biancorosso, ritrovandosi al Forlì per scrivere insieme una nuova pagina delle loro carriere.

Per Filippo si tratta di un ritorno, dopo l'esperienza vissuta nella prima parte della scorsa stagione con la maglia del Forlì. Per Federico, invece, si aprono le porte di una nuova sfida dopo l'ultima stagione disputata a metà tra Arzignano Valchiampo e Sammaurese. Un percorso che lo porta ora a vestire il Biancorosso e a ricongiungersi con suo fratello.

Un legame che va oltre il campo e che da oggi accompagnerà entrambi anche al Tullo Morgagni, dove avranno l'opportunità di condividere allenamenti, partite e l'emozione di difendere gli stessi colori.

Benvenuti (e bentornato) in biancorosso. In bocca al lupo per questa nuova avventura insieme!