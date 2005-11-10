Ufficiale Bassino rinnova con la Juventus e va in prestito: giocherà alla Folgore Caratese

Il classe 2006 ha prolungato fino al 2028 con il club bianconero e si trasferisce nel club neopromosso in Serie C

Nuovo prestito, dopo sei mesi all'Audace Cerignola lo scorso anno, per il difensore Alessandro Bassino c'è un nuovo prestito. Il calciatore della Juventus, con cui ha prolungato fino al 2028, si è trasferito in prestito alla neopromossa Folgore Caratese.

Rinnovo con la Juventus e prestito alla Folgore Caratese

"Alessandro Bassino rinnova il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028 e, contestualmente, si trasferisce in prestito alla Folgore Caratese per la stagione 2026/2027.

Difensore classe 2006, Bassino è entrato stabilmente a far parte della formazione Under 20 bianconera nell'estate del 2023, collezionando oltre cinquanta presenze tra tutte le competizioni e indossando in numerose occasioni la fascia da capitano. Nel suo percorso ha avuto modo di debuttare anche con la Juventus Next Gen, raccogliendo due presenze nella stagione 2023/2024 tra campionato e Coppa Italia Serie C.

Nella seconda parte della scorsa stagione ha vissuto la sua prima esperienza continuativa nel calcio professionistico con la maglia dell'Audace Cerignola. Ora è pronto per una nuova tappa del suo percorso di crescita: nella stagione 2026/2027 vestirà la maglia della Folgore Caratese".

La nota del club lombardo neopromosso in Serie C

"La Folgore Caratese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con la formula del prestito secco dalla Juventus, le prestazioni sportive di Alessandro Bassino.

Difensore centrale classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile bianconero, completando l’intero percorso fino alla Primavera, di cui è stato anche capitano, per poi affacciarsi al calcio professionistico con la Juventus Next Gen, maturando le prime presenze in Serie C.

Nel suo curriculum figurano anche diverse convocazioni con le Nazionali giovanili italiane".