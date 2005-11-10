Ufficiale
Ascoli, Ndoj non proseguirà l'avventura in bianconero: ha risolto il contratto
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Il centrocampista, protagonista della promozione in Serie B con un gol in 26 gare, saluta il club e ora potrà accasarsi altrove a costo zero
Il centrocampista Emanuele Ndoj non proseguirà l’avventura con la maglia dell’Ascoli in Serie B nonostante nella passata stagione abbia contribuito alla promozione dei marchigiani con 26 presenze e un gol in campionato. Il classe ‘96 ha infatti risolto con il club e ora potrà accasarsi altrove a parametro zero. Di seguito la nota del club:
"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Emanuele Ndoj.
Il Club di Corso Vittorio Emanuele ringrazia Emanuele per l’impegno dimostrato nella sua esperienza in bianconero e gli augura i migliori successi per il prosieguo della carriera".
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